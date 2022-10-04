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В «Газпроме» сообщили о регулярном нарушении «Молдовагазом» контракта по оплате топлива

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Компания «Молдовагаз» в течение года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за газ, заявили в «Газпроме».
В «Газпроме» сообщили о регулярном нарушении «Молдовагазом» контракта по оплате топлива
  • AP

«Молдовагаз» на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к «Газпрому» за смягчением контрактных обязательств в части объёмов поставок», — заявили в российской компании.

При этом «Газпром» всегда с пониманием относился к просьбам со стороны Молдавии и удовлетворял соответствующие запросы.

В конце августа вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что правительство Молдавии не успеет до 1 октября завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.

В «Газпроме» предупредили о риске расторжения контракта с Молдавией из-за срывов сроков оплаты.

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