«Газпром» предупредил о риске расторжения контракта с Молдавией из-за срывов сроков оплаты

«Газпром» имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт с Молдавией, так как молдавская сторона регулярно нарушает его положения в части сроков оплаты. Кроме того, до сих пор не урегулирована историческая задолженность перед компанией за уже поставленный газ.

Об этом предупредила пресс-служба компании.

«Молдавская сторона регулярно нарушает положения контракта в части сроков оплаты за поставленный газ. Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы», — говорится в сообщении.

По этой причине «Газпром» имеет право «в любой момент расторгнуть действующий контракт», сообщила компания.

В конце августа вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что правительство Молдавии не успеет до 1 октября завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.