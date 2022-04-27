Санду заявила, что у Молдавии нет альтернативы российскому газу

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Jurnal TV признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.

«Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы, кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа, здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии», — цитирует её РИА Новости.

По словам Санду, в случае, если контракт с «Газпромом» перестанет действовать с 1 мая, энергоресурсы придётся закупать на рынке. Однако власти надеются, что этого не произойдёт.

«У нас есть технические пути, но нужно будет найти поставщика, который предложит среднесрочный контракт. С электроэнергией всё ещё сложнее, правительство запустило тендер по её закупке, но предложения не устраивают, потому что они очень дорогие», — пояснила президент Молдавии.

Ранее власти страны начали переговоры с российской компанией «Газпром» о продлении срока аудита своего долга за поставленный газ и продолжении его поставок в республику после 1 мая.