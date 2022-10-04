«Газпром» предупредил, что может остановить поставки газа Молдавии из-за неуплаты

«Газпром» предупредил, что компания имеет право на полное прекращение поставок Молдавии, если Кишинёв нарушит обязательства по оплате газа до 20 октября.

«ПАО «Газпром» оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО «Молдовагаз», — говорится в заявлении «Газпрома».

В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться «только в виде соответствующих дополнений к контракту», добавили в пресс-службе.

«Газпром» напоминает, что компания «Молдовагаз» в течение года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за газ.

В конце августа вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил, что правительство Молдавии не успеет до 1 октября завершить аудит долга газораспределительной компании «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу, так как закупка топлива на рынке будет в разы дороже.