Захарова: антироссийские заявления в Молдавии не останутся без реакции

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что антироссийские заявления со стороны официальных лиц Молдавии не останутся без реакции.

Она отметила, что акции протеста в Молдавии и их подавление сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны молдавских официальных лиц, при этом данная риторика «граничит с откровенной русофобией».

Также Захарова обратила внимание на призывы некоторых депутатов от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» признать Россию «террористическим режимом».

«Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», — сказала спикер российского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиции необходимо объединиться с целью добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов в стране.