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Захарова: антироссийские заявления в Молдавии не останутся без реакции

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что антироссийские заявления со стороны официальных лиц Молдавии не останутся без реакции.

Она отметила, что акции протеста в Молдавии и их подавление сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны молдавских официальных лиц, при этом данная риторика «граничит с откровенной русофобией».

Также Захарова обратила внимание на призывы некоторых депутатов от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» признать Россию «террористическим режимом».

«Мы фиксируем подобные антироссийские заявления, они не будут оставаться без реакции», — сказала спикер российского внешнеполитического ведомства на брифинге.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиции необходимо объединиться с целью добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов в стране.

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