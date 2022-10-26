Додон: оппозиции Молдавии нужно добиться досрочных выборов
«Нужно всем объединяться и сделать всё возможное, чтобы добиться досрочных президентских и парламентских выборов — это должна быть основная цель всей оппозиции», — цитирует РИА Новости Додона.
Он отметил, что народное недовольство и протестное движение в Молдавии будут расти.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Кишинёве утром 24 октября пришли с проверками к протестующим в палаточный городок.
Массовые протесты длятся уже седьмую неделю. Митингующие выступают против роста цен, а также против руководства страны.