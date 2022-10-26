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Додон: оппозиции Молдавии нужно добиться досрочных выборов

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Оппозиции Молдавии необходимо объединиться с целью добиться проведения досрочных президентских и парламентских выборов, заявил экс-президент республики Игорь Додон.

«Нужно всем объединяться и сделать всё возможное, чтобы добиться досрочных президентских и парламентских выборов — это должна быть основная цель всей оппозиции», — цитирует РИА Новости Додона.

Он отметил, что народное недовольство и протестное движение в Молдавии будут расти.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции в Кишинёве утром 24 октября пришли с проверками к протестующим в палаточный городок.

Массовые протесты длятся уже седьмую неделю. Митингующие выступают против роста цен, а также против руководства страны.

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