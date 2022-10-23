Сторонники партии «Шор» размещают палатки у здания генпрокуратуры Молдавии
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что акция переместилась к зданию генпрокуратуры после неудачной попытки протестующих прорваться на центральную площадь Кишинёва.
«Мы останемся здесь до тех пор, пока к нам не выйдут прокуроры и не отреагируют на беззаконие властей», — заявила вице-председатель партии «Шор», депутат Марина Таубер.
В воскресенье, 23 октября, в молдавской столице проходит акция протеста, организованная оппозиционной партией «Шор».
Протестующие требуют отставки главы государства и проведения досрочных выборов.