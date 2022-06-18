«Руководство страны исходит не из интересов граждан»: Мединский — о влиянии Запада на Киев в переговорном процессе

Диалог между Москвой и Киевом заморожен по инициативе украинской стороны, заявил в интервью RT Arabic на полях ПМЭФ глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский. Он рассказал, что текст договора был согласован на 75% уже к середине апреля, после чего представители США и других западных стран посетили Киев и отказались поддерживать процесс мирного урегулирования. По словам Мединского, Запад будет бороться с Россией, используя ресурс Украины, до тех пор, пока киевские власти не начнут руководствоваться собственными национальными интересами.

— Является ли успех Петербургского международного экономического форума свидетельством невозможности изоляции России?

— Изоляция России абсолютно невозможна ни экономически, ни политически, форум идёт так, как он идёт. И в следующем году будет, и через год. Россию много раз на протяжении истории пытались изолировать, никогда ничего не получалось.

— Упущена ли возможность какого-либо сближения с Западом из-за военной спецоперации? И когда страны Запада смогут пересмотреть свои позиции в отношении России?

— Когда страны поменяют свою позицию? Это от них зависит. Когда страны Запада будут ставить во главу угла интересы своих граждан, интересы своего бизнеса, интересы своих жителей, тогда эта позиция поменяется. Сейчас во главу угла ставятся какие-то непонятные политические амбиции либо прямые приказы от США как реального лидера западного мира.

— Какова судьба российско-украинских переговоров после их приостановки? Есть ли надежда на их возобновление? И на каком пункте они застопорились?

— В середине апреля примерно на 3/4 текст договора был согласован обеими переговорными группами — и российской, и украинской — и передан на согласование в Киев президенту Украины. До сих пор нет никакого ответа. Более того, переговорная активность заморожена по инициативе украинской стороны.

По имеющейся у нас информации, руководство Соединённых Штатов, приезжавшее в Киев, руководитель госдепартамента, руководитель Пентагона и руководители других западных стран, но в первую очередь США, отказались давать Украине международные гарантии безопасности, которые она просила, и отказались обсуждать и поддерживать продолжение мирного процесса с Россией. Такое ощущение у нас есть. К большому сожалению, это трагедия для украинского народа, когда руководство страны исходит не из интересов собственных граждан, а из позиции других стран.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле, 29 марта 2022 года

РИА Новости

© Сергей Карпухин

— Что содержится в представленном Украине документе, на который она пока не отреагировала?

— Я не хотел бы раскрывать содержание документа — это конкретный вопрос дипломатических переговоров, об этом говорить преждевременно. Но большая часть этого документа была переговорщиками согласована.

— Как мы знаем, каждая война заканчивается переговорами. Что насчёт позиции Украины относительно Крыма, ДНР и ЛНР? Можно ли сказать, что этот вопрос уже решён и нет причин его обсуждать?

Также по теме «Фантазии безответственных людей»: как Киев намеревается «вернуть» Крым с помощью американского оружия Украина «вернёт» Крым и другие территории, которые она считает своими, с помощью американского оружия. С таким утверждением выступил...

— Во-первых, не каждая война заканчивается переговорами, некоторые войны заканчиваются полной и безоговорочной капитуляцией. Во-вторых, что касается Крыма и Донбасса — этот вопрос для России не существует. Крым — это суверенная часть России, закреплённая в Конституции, и воля народа была неоднократно выражена и на выборах, и на референдуме. В полном соответствии с Уставом ООН, в полном соответствии с прецедентным решением Международного суда ООН воля народа Крыма была зафиксирована. Непризнание (статуса. — RT) Крыма рядом западных стран и Украиной является грубейшим нарушением международного права и принципов ООН. Это часть России.

В отношении Донбасса воля России и позиция России также неизменна: народ хочет сам определять свою судьбу и готов защищать это с оружием в руках, что он и делал на протяжении восьми с лишним лет, подвергаясь перманентной вооружённой агрессии со стороны Украины.

Кстати, косовский прецедент и решение Международного суда ООН по Косову также полностью легитимизирует ситуацию в Донбассе. К большому сожалению, само понятие международного права в последние три месяца для Запада, похоже, перестало существовать.

— Как Россия представляет себе нейтралитет Украины? Есть какие-то гарантии на этот счёт?

— Мы неоднократно говорили, что заинтересованы в том, чтобы рядом с Россией находилось дружественное, нейтральное и добрососедское государство. В этом наша цель, мы хотим дружить с нашими соседями. Мы не хотим, чтобы наш сосед был анти-Россией, был наконечником копья Запада и НАТО, нацеленного нам в сердце. Этого не будет.

— Как вы оцениваете роль Польши в событиях на Украине и её стремление контролировать западную часть территории страны?

— Варшава и Краков исторически всегда хотели владеть Украиной и русскими землями в Малороссии. Иногда у них это получалось. Наверное, они мечтают о былых временах Речи Посполитой, и, конечно, это очень опасно в первую очередь для самой Украины — они должны об этом задуматься. Все действия, которые принимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря.

— Не подтолкнут ли поставки НАТО и Вашингтоном оружия Киеву к невозвращению к переговорному процессу?

— То оружие, которое НАТО и США поставляют Киеву, убивает мирных жителей, русских и украинцев, и ведёт к затягиванию конфликта. Только так к этому можно относиться. Это не решение проблемы, это усугубление проблемы, это стремление воевать до последнего украинца.

Груз оружия из США в аэропорту Борисполь, 25 января 2022 года

Legion-Media

© Volodymyr Tarasov / Avalon

— Насколько события на поле боя влияют на ход переговоров? Заставит ли наступление сил ДНР и ЛНР при поддержке российской армии сесть за стол переговоров киевские власти?

— Только любовь к своей стране, уважение к своему народу, стремление достигнуть мира — только это может заставить киевские власти сесть за стол переговоров. До тех пор, пока они будут руководствоваться не собственными национальными интересами, а интересами тех стран и режимов, которые используют Украину и украинцев для ослабления России, для войны с Россией, воюют с Россией их руками, до тех пор, к сожалению, конфликт может продолжаться.

Как только они подумают о себе, о своих людях, это вооружённое противостояние сразу закончится. Россия всегда говорила, говорит и будет говорить, что мы заинтересованы в мире, и мирные переговоры прервались по украинской инициативе.

— Как вы оцениваете посредничество Турции на этих переговорах?

— Турция, насколько я понимаю, искренне хотела помочь в достижении прогресса на переговорах и организационно очень помогла в проведении одного из раундов переговоров на своей территории. К сожалению, все те договорённости, которые были достигнуты переговорщиками в Турции, были дезавуированы украинской стороной.

— Говорят также об итальянском посредничестве. Что вы можете об этом сказать и соответствует ли это интересам Москвы?

— Мы не видели предложения итальянской стороны. Это бумага, которая была подготовлена, насколько я знаю, Министерством иностранных дел Италии и направлена руководству ООН. В Россию она официально не поступала, поэтому комментировать её неправомерно. Но мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение мира, если эти усилия продиктованы объективным стремлением к миру. Не самопиаром, а реальными интересами России и российского народа.