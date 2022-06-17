Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу по Украине
- РИА Новости
«Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу», — цитирует его БЕЛТА.
По его словам, на переговорный процесс влияют американцы.
«Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей по Украине, но Киев заморозил переговоры.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.