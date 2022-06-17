Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу по Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу по Украине, однако на ход переговоров влияют Соединённые Штаты. Об этом он сказал во время общения с работниками ОАО «Белшина».
Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу по Украине
  • РИА Новости

«Мы не знаем, как будут развиваться события. Россия сегодня привержена, это я точно знаю, переговорному процессу», — цитирует его БЕЛТА.

По его словам, на переговорный процесс влияют американцы.

«Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей по Украине, но Киев заморозил переговоры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.

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