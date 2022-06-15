Патрушев: Россия заинтересована в скорейшем достижении договорённостей по Украине

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Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей по Украине, но Киев заморозил переговоры, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев: Россия заинтересована в скорейшем достижении договорённостей по Украине
  • РИА Новости

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей, которые бы позволили прекратить боевые действия», — сказал Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

По его словам, переговоры сторон заморожены Киевом.

Он отметил, что к прекращению диалога России и Украины привели деструктивные действия США, Англии и их союзников.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.

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