Патрушев: Россия заинтересована в скорейшем достижении договорённостей по Украине
- РИА Новости
«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договорённостей, которые бы позволили прекратить боевые действия», — сказал Патрушев на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
По его словам, переговоры сторон заморожены Киевом.
Он отметил, что к прекращению диалога России и Украины привели деструктивные действия США, Англии и их союзников.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.