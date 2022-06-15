Рябков: Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где нужно Москве.

«Мы поставим точку там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию», — сказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил необходимость «доказать силой воли, силой оружия» готовность стоять намертво на тех позициях, которые были заявлены руководством страны, и обеспечить их достижение.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о нежелании Украины возобновлять переговоры с Россией.