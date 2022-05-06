Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на георгиевскую ленту

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Конституционный суд Молдавии отказался приостановить действие запрета на публичную демонстрацию георгиевской ленты. Об этом ходатайствовали депутаты от Блока коммунистов и социалистов.
Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на георгиевскую ленту
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. 

«Судьи сочли ходатайство недостаточно мотивированным... Ходатайство депутатов отклонено», — говорится в решении Конституционного суда о временном запрете.

Теперь суд должен рассмотреть данный запрет на соответствие Конституции.

Ранее глава Гагаузии Ирина Влах назвала ошибочным решение правительства Молдавии запретить георгиевскую ленточку.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом. По её словам, это нужно было сделать, чтобы граждане не носили «знак войны».

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