Конституционный суд Молдавии отказался приостановить запрет на георгиевскую ленту

Конституционный суд Молдавии отказался приостановить действие запрета на публичную демонстрацию георгиевской ленты. Об этом ходатайствовали депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

РИА Новости