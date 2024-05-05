RT в Telegram
Подпишись

Сенатор Цеков назвал оскорблением заявление Зеленского о «шевроне с украинским флагом»

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».
Сенатор Цеков назвал оскорблением заявление Зеленского о «шевроне с украинским флагом»
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential

«Я скажу, что это очередное глумление над нашими ценностями, над нашей верой. Я считаю это оскорблением», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Зеленский продолжает «действовать как артист».

«В своих знаковых выступлениях он говорит нечто такое, на что все обратят внимание. Он даже не особо задумывается над тем, что он говорит и несут ли его слова какой-то правильный вызов для граждан Украины. Он даже не думает над тем, что оскорбляет верующих граждан Украины», — считает Цеков.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить