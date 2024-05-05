Сенатор Цеков назвал оскорблением заявление Зеленского о «шевроне с украинским флагом»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

«Я скажу, что это очередное глумление над нашими ценностями, над нашей верой. Я считаю это оскорблением», — подчеркнул сенатор.

По его словам, Зеленский продолжает «действовать как артист».

«В своих знаковых выступлениях он говорит нечто такое, на что все обратят внимание. Он даже не особо задумывается над тем, что он говорит и несут ли его слова какой-то правильный вызов для граждан Украины. Он даже не думает над тем, что оскорбляет верующих граждан Украины», — считает Цеков.

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».