Зеленский заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом»

Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

«И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Так что с таким союзником жизнь точно победит смерть», — заявил он.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ не предпринимает попыток к перемирию на Пасху из-за позиции Украины.

Он напомнил, что в 2023 году инициатива о рождественском перемирии не встретила понимания со стороны властей Украины.