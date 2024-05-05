Asia Times: Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» на Украину
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«Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений «Иностранного легиона», — написал он для Asia Times.
По словам Брайена, первую группу французских военных уже направили на передовую в Донбасс.
Ранее в ФРГ нашли могилу военного, командовавшего подразделением в «Иностранном легионе».
В марте сообщалось, что Вооружённые силы России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине.
В начале апреля в МИД России заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину.