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Asia Times: Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» на Украину

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Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» на Украину, заявил экс-помощник замглавы Минобороны США Стивен Брайен.
Asia Times: Франция отправила бойцов из «Иностранного легиона» на Украину
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«Они были развёрнуты в поддержку 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Славянске. Французские солдаты набраны из 3-го французского пехотного полка, одного из основных подразделений «Иностранного легиона», — написал он для Asia Times.

По словам Брайена, первую группу французских военных уже направили на передовую в Донбасс.

Ранее в ФРГ нашли могилу военного, командовавшего подразделением в «Иностранном легионе».

В марте сообщалось, что Вооружённые силы России за время СВО уничтожили 147 французских наёмников на Украине.

В начале апреля в МИД России заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину.

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