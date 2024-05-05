Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского о шевроне с Украиной у Бога
- РИА Новости
«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — сказала она в комментарии газете «Известия».
Ранее Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал оскорблением заявление Зеленского.