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Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского о шевроне с Украиной у Бога

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «передозом» заявление Владимира Зеленского о шевроне Украины на плече у Бога.
Захарова назвала «передозом» заявление Зеленского о шевроне с Украиной у Бога
  • РИА Новости

«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — сказала она в комментарии газете «Известия».

Ранее Владимир Зеленский в видеообращении к гражданам по случаю Пасхи заявил, что Бог «носит на плече шеврон с украинским флагом».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT назвал оскорблением заявление Зеленского.

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