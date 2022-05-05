Глава Гагаузии считает ошибкой инициативу властей Молдавии запретить георгиевскую ленточку

Глава Гагаузии Ирина Влах назвала ошибочным решение правительства Молдавии запретить георгиевскую ленточку. Подобные инициативы должны согласовываться с населением страны, считает она.

«Тема георгиевской ленточки — ошибка сегодняшней политической власти. Сама инициатива — ошибка. Эта тема прежде всего о решении одной политической группы принять закон о запрете без того, чтобы обсудить его с обществом», — сказала Влах.

По её мнению, по этому вопросу должны были организовать публичные обсуждения со всеми социальными группами, чтобы узнать мнения и аргументы.

«Таким образом можно было узнать мнение общества и прийти к компромиссному решению. Надеюсь, что политики извлекут уроки и определятся — они должны следовать воле народа, или они намерены навязать народу свою волю», — приводит её слова ТАСС.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом. По её словам, это нужно было сделать, чтобы граждане не носили «знак войны».

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала молдавские власти отказаться от конфронтационной риторики, иначе последует болезненный ответ.