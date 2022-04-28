Глава Молдавии Санду объяснила, почему властям понадобилось запретить георгиевскую ленту

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что властям нужно было запретить георгиевскую ленту в стране, чтобы граждане не носили «знак войны».

«Георгиевская лента не была символом победы до 2009 года. К сожалению, она стала символом войны, поэтому нужно было её запретить. Недопустимо, чтобы в Молдавии некоторые граждане ходили со знаками войны и продвигали войну, мы защищаем безопасность наших граждан, поэтому нужно было принимать этот закон», — сказала она в эфире Rlive, её слова приводит РИА Новости.

Санду добавила, что это «не скажется на праздновании Дня Победы».

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

Полиция Молдавии предупредила, что будет наказывать всех граждан за ношение георгиевских ленточек как в День Победы, так и в любое другое время.

В МИД России назвали такое решение властей Молдавии предательством.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала молдавские власти отказаться от конфронтационной риторики, иначе последует болезненный ответ.