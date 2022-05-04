Парламент Болгарии проголосовал за оказание военно-технической помощи Украине

Болгарский парламент одобрил решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает информагентство БТА.

За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.

Уточняется, что, в частности, согласно данному решению болгарская сторона будет помогать ремонтировать украинскую технику на своих предприятиях, а также «содействовать экспорту украинского зерна через болгарский порт Варна».

Ранее в городах Болгарии прошли митинги за мир и нейтралитет.