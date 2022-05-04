Парламент Болгарии проголосовал за оказание военно-технической помощи Украине
- AP
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Об этом сообщает информагентство БТА.
За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.
Уточняется, что, в частности, согласно данному решению болгарская сторона будет помогать ремонтировать украинскую технику на своих предприятиях, а также «содействовать экспорту украинского зерна через болгарский порт Варна».
Ранее в городах Болгарии прошли митинги за мир и нейтралитет.