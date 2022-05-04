Парламент Болгарии проголосовал за оказание военно-технической помощи Украине

Короткая ссылка
Болгарский парламент одобрил решение об оказании военно-технической и гуманитарной помощи Украине.
Парламент Болгарии проголосовал за оказание военно-технической помощи Украине
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом сообщает информагентство БТА.

За такое решение высказались 200 депутатов, против проголосовали 16 парламентариев, один воздержался.

Уточняется, что, в частности, согласно данному решению болгарская сторона будет помогать ремонтировать украинскую технику на своих предприятиях, а также «содействовать экспорту украинского зерна через болгарский порт Варна».

Ранее в городах Болгарии прошли митинги за мир и нейтралитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить