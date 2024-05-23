ФСБ рассекретила документы о преступлениях военных США в Берлине в 1945 году

ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях американских и французских военнослужащих в Берлине в 1945 году.

Отмечается, что разведывательные службы Запада с началом холодной войны развернули активный шпионаж на территории Германии, подконтрольной СССР.

Они, согласно документам, старались добыть сведения о советских воинских частях, а также пытались распространять провокационные слухи.

Ранее в ФСБ России заявили, что адъютант Гитлера Отто Гюнше признал решающую роль СССР в разгроме нацизма.

Также ФСБ опубликовала документы о борьбе Смерша с украинскими националистами.

В апреле в ФСБ заявили, что французы вместе с украинскими националистами воевали против СССР.