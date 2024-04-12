Документ ФСБ: французы вместе с украинскими националистами воевали против СССР
ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рассекреченный архивный документ ФСБ.
Отмечается, что в январе 1943 года сотрудники органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали в вермахте.
«По агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населённых пунктах, прилегающих к железной дороге Унеча — Сураж, пополняются за счёт французов из так называемого легиона по борьбе с большевизмом и украинских националистов», — передаёт агентство.
Ранее в Le Figaro сообщили, что Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления.
Также во Франции вырос интерес к бункерам после слов французского лидера Эммануэля Макрона об Украине.