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Документ ФСБ: французы вместе с украинскими националистами воевали против СССР

ФСБ раскрыла архив об уничтожении группы французов под Брянском в 1943 году

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Во время Великой Отечественной войны французы воевали с Советским Союзом на стороне гитлеровцев совместно с украинскими националистами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рассекреченный архивный документ ФСБ.

Отмечается, что в январе 1943 года сотрудники органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали в вермахте.

«По агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населённых пунктах, прилегающих к железной дороге Унеча — Сураж, пополняются за счёт французов из так называемого легиона по борьбе с большевизмом и украинских националистов», — передаёт агентство.

Ранее в Le Figaro сообщили, что Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления.

Также во Франции вырос интерес к бункерам после слов французского лидера Эммануэля Макрона об Украине.

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