Во время Великой Отечественной войны французы воевали с Советским Союзом на стороне гитлеровцев совместно с украинскими националистами.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на рассекреченный архивный документ ФСБ.

Отмечается, что в январе 1943 года сотрудники органов госбезопасности СССР ликвидировали под Брянском группу французов, которые воевали в вермахте.

«По агентурным данным, немецкие гарнизоны, расположенные в населённых пунктах, прилегающих к железной дороге Унеча — Сураж, пополняются за счёт французов из так называемого легиона по борьбе с большевизмом и украинских националистов», — передаёт агентство.

Ранее в Le Figaro сообщили, что Киев просит Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления.

Также во Франции вырос интерес к бункерам после слов французского лидера Эммануэля Макрона об Украине.