Figaro: во Франции вырос интерес к бункерам после слов Макрона об Украине
Об этом пишет Le Figaro.
«Число запросов о расценках резко возросло, когда Эммануэль Макрон заговорил об отправке войск на Украину в конце февраля, и с тех пор оно находится на том уровне, который был с начала года, то есть около десяти в месяц», — говорится в статье.
Ранее в МИД России заявили, что Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину.