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Figaro: во Франции вырос интерес к бункерам после слов Макрона об Украине

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Конфликт на Украине и, в частности, заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке в эту страну войск вызвали резкий рост интереса жителей Франции к покупке частных бункеров и убежищ.

Об этом пишет Le Figaro.

«Число запросов о расценках резко возросло, когда Эммануэль Макрон заговорил об отправке войск на Украину в конце февраля, и с тех пор оно находится на том уровне, который был с начала года, то есть около десяти в месяц», — говорится в статье.

Ранее в МИД России заявили, что Макрон играет с огнём, затевая дискуссию о военной интервенции на Украину.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину.

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