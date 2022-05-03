В городах Болгарии прошли митинги за мир и нейтралитет

В центре Софии, а также других болгарских городах прошли митинги в рамках инициативы «Общеболгарский поход за мир и нейтралитет».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, например, в Софии на площади перед Народным собранием собрались несколько сотен человек. Они выступили с требованием, чтобы Болгария не принимала ни одну из сторон в ситуации с Украиной и не оказывала военной помощи Киеву.

«Болгария должна быть миротворцем — она дала христианство и России, и Украине. Она приходится матерью и России, и Украине», — говорили митингующие.

Ранее президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок военной помощи Украине.