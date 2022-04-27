Президент Болгарии Радев выступил категорически против поставок военной помощи Украине

Президент Болгарии Румен Радев выступил категорически против поставок военной помощи Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что это бы означало вовлечение республики в конфликт.

«Категорическое нет предоставлению Украине военной помощи. Это означало бы шаг к вовлечению Болгарии в этот конфликт. К сожалению, мы видим, что призывы к миру, к скорейшему прекращению конфликта постепенно затухают, а им на смену приходит воинственная риторика», — приводит слова Радева ТАСС.

18 апреля глава Софийской области в Болгарии Иван Кючуков вернул на пересмотр инициативу депутатов муниципалитета, которые захотели назвать тротуар перед зданием российского посольства в Болгарии аллеей «героев Украины».

В начале марта Венгрия заявила, что намерена избежать вовлечения в украинский кризис и не будет поставлять вооружение на Украину.