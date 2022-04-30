Российские ВС поразили высокоточными ракетами пять военных объектов Украины

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Российские Вооружённые силы за ночь поразили высокоточными ракетами воздушного базирования четыре военных объекта Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские ВС поразили высокоточными ракетами пять военных объектов Украины
  • РИА Новости

В том числе поражены склады боеприпасов и горючего в районах Березового, Воздвиженки, Покровского и Барвенкова. Также нанесено поражение району сосредоточения живой силы и военной техники националистов.

Также Конашенков проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине сбили 18 украинских беспилотников.

Российская артиллерия поразила ещё 15 складов с украинским ракетным оружием.

Кроме того, по информации Минобороны, авиация ВКС России за ночь уничтожила до 120 националистов и четыре танка на Украине.

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