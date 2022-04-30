Российские ВС поразили высокоточными ракетами пять военных объектов Украины
- РИА Новости
В том числе поражены склады боеприпасов и горючего в районах Березового, Воздвиженки, Покровского и Барвенкова. Также нанесено поражение району сосредоточения живой силы и военной техники националистов.
Также Конашенков проинформировал, что российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине сбили 18 украинских беспилотников.
Российская артиллерия поразила ещё 15 складов с украинским ракетным оружием.
Кроме того, по информации Минобороны, авиация ВКС России за ночь уничтожила до 120 националистов и четыре танка на Украине.