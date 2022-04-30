Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации на Украине сбили 18 украинских беспилотников.
Российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников
  • РИА Новости
  • © Министерство обороны РФ

Отмечается, что в числе уничтоженных беспилотников были три Bayraktar TB2.

Кроме того, за ночь были сбиты два украинских снаряда РСЗО «Смерч» над Горловкой (ДНР) и Снежковкой (Харьковская область).

Также Конашенков сообщил, что артиллерия поразила ещё 15 складов ракетного оружия ВСУ.

Кроме того, по информации Минобороны, авиация ВКС России за ночь уничтожила до 120 националистов и четыре танка на Украине.

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