Глава Евросовета пообещал Украине пересмотр Соглашения об ассоциации

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Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Украине пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.
Глава Евросовета пообещал Украине пересмотр Соглашения об ассоциации
  • Reuters

«У нас есть конкретная цель. Мы хотим в этом году провести пересмотр Соглашения об ассоциации. В следующем году вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнёрство», — сказал он в интервью каналу «Громадське», которое цитирует ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Украина намерена начать переговоры по поводу пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.

В 2019 году на Украине призвали отказаться от русского мира ради возможного членства в Европейском союзе.

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