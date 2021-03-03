Глава Евросовета пообещал Украине пересмотр Соглашения об ассоциации

Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал Украине пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.

«У нас есть конкретная цель. Мы хотим в этом году провести пересмотр Соглашения об ассоциации. В следующем году вместе с украинской властью мы примем решение, как развить и усилить партнёрство», — сказал он в интервью каналу «Громадське», которое цитирует ТАСС.

В сентябре сообщалось, что Украина намерена начать переговоры по поводу пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС в 2021 году.

В 2019 году на Украине призвали отказаться от русского мира ради возможного членства в Европейском союзе.