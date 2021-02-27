Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта
Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Уважаемые соотечественники, в понедельник, 1 марта, приглашаю вас на митинг на Площадь республики в 18:30 (17:30 мск)», — написал он.
Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.
После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.
Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.