Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг 1 марта

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников прийти на митинг в Ереване 1 марта.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Уважаемые соотечественники, в понедельник, 1 марта, приглашаю вас на митинг на Площадь республики в 18:30 (17:30 мск)», — написал он.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.

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