Более 25 тысяч беженцев вернулись в Карабах после прекращения боёв

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Ещё 1699 жителей прибыли за последние сутки в Нагорный Карабах из Армении. После прекращения боевых действий в регион вернулись более 25 тыс. беженцев, сообщили в Минобороны России.
Более 25 тысяч беженцев вернулись в Карабах после прекращения боёв
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тыс. беженцев», — цитирует официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова РИА Новости.

Ранее в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и российского лидера Владимира Путина за вклад в прекращение огня и восстановление мира в регионе.

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