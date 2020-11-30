Более 25 тысяч беженцев вернулись в Карабах после прекращения боёв

Ещё 1699 жителей прибыли за последние сутки в Нагорный Карабах из Армении. После прекращения боевых действий в регион вернулись более 25 тыс. беженцев, сообщили в Минобороны России.

«В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1699 человек. Всего с 14 ноября 2020 года в места прежнего проживания вернулись более 25 тыс. беженцев», — цитирует официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова РИА Новости.

Ранее в Москве открылся центр управления миротворческой миссией в Нагорном Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и российского лидера Владимира Путина за вклад в прекращение огня и восстановление мира в регионе.