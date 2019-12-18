Эксперт прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.

«Украинская сторона ничего нового придумать не может. Способы и ограничения при пересечении границы с Россией всё более осложняются. Цель одна — сократить поток людей, которые едут с Украины в Россию», — заявил он.

По его словам, люди, которые приезжают из России на Украину, говорят прямо противоположное тому, что пишут украинские СМИ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с ФАН оценил решение Киева.