Эксперт прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам

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Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года.
Эксперт прокомментировал решение Киева запретить украинцам выезжать в Россию по внутренним паспортам
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Украинская сторона ничего нового придумать не может. Способы и ограничения при пересечении границы с Россией всё более осложняются. Цель одна — сократить поток людей, которые едут с Украины в Россию», — заявил он.

По его словам, люди, которые приезжают из России на Украину, говорят прямо противоположное тому, что пишут украинские СМИ.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с ФАН оценил решение Киева.

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