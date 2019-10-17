Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Белорусский лидер заявил, что при проверке документов у Богачёвой её фамилия «высветилась красным шрифтом».

«Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, ещё что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», — приводит агентство слова Лукашенко.

Ранее стало известно о задержании Богачёвой в Минске по запросу США. 

Позднее она сообщила, что находится на свободе.

В феврале 2018 года Богачёва попала под санкции Соединённых Штатов по делу о «вмешательстве» в выборы.

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