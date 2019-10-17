Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
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Белорусский лидер заявил, что при проверке документов у Богачёвой её фамилия «высветилась красным шрифтом».
«Что надо сделать? Разобраться. Может быть, человек совершил убийство, ещё что-то. Мы же не знаем, мы видим только фамилию. Вот мы и уточняли, что к чему. Когда мы увидели, что якобы кто-то вмешивался в американские выборы, то после этого разговора не было», — приводит агентство слова Лукашенко.
Ранее стало известно о задержании Богачёвой в Минске по запросу США.
Позднее она сообщила, что находится на свободе.
В феврале 2018 года Богачёва попала под санкции Соединённых Штатов по делу о «вмешательстве» в выборы.