В Генпрокуратуре Белоруссии прокомментировали задержание Богачёвой

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Задержанная в Минске россиянка Анна Богачёва освобождена, решается вопрос о прекращении процедуры её международного розыска на территории страны. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылёв.
В Генпрокуратуре Белоруссии прокомментировали задержание Богачёвой
  • РИА Новости

«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — цитирует РИА Новости Брылёва.

По его словам, в ведомстве решается вопрос о прекращении в отношении российской гражданки международного розыска на территории Белоруссии.

Ранее стало известно о задержании в Минске россиянки Анны Богачёвой. 

Как отмечали в МИД России, ситуация «находится во внимании» консульского отдела российского посольства. 

По данным СМИ, россиянка была задержана по запросу США.

Позднее Богачёва сообщила, что находится на свободе.

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