В Генпрокуратуре Белоруссии прокомментировали задержание Богачёвой

Задержанная в Минске россиянка Анна Богачёва освобождена, решается вопрос о прекращении процедуры её международного розыска на территории страны. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры республики Дмитрий Брылёв.

«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — цитирует РИА Новости Брылёва.

По его словам, в ведомстве решается вопрос о прекращении в отношении российской гражданки международного розыска на территории Белоруссии.

Ранее стало известно о задержании в Минске россиянки Анны Богачёвой.

Как отмечали в МИД России, ситуация «находится во внимании» консульского отдела российского посольства.

По данным СМИ, россиянка была задержана по запросу США.

Позднее Богачёва сообщила, что находится на свободе.