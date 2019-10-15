В Генпрокуратуре Белоруссии прокомментировали задержание Богачёвой
- РИА Новости
«Да, эта гражданка задерживалась, сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде содержания под стражей с целью выдачи», — цитирует РИА Новости Брылёва.
По его словам, в ведомстве решается вопрос о прекращении в отношении российской гражданки международного розыска на территории Белоруссии.
Ранее стало известно о задержании в Минске россиянки Анны Богачёвой.
Как отмечали в МИД России, ситуация «находится во внимании» консульского отдела российского посольства.
По данным СМИ, россиянка была задержана по запросу США.
Позднее Богачёва сообщила, что находится на свободе.