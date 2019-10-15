МИД России подтвердил задержание россиянки в Минске

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске. Об этом говорится в Facebook внешнеполитического ведомства.

«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку», — указано в сообщении.

Ранее в Общественной палате России сообщили, что друзья Богачёвой подтвердили её задержание в Белоруссии.

Также источник РИА Новости заявлял, что россиянка была задержана по запросу США.

В феврале 2018 года Анна Богачёва попала под санкции Соединённых Штатов по делу о «вмешательстве» в выборы.