Россиянка Богачёва сообщила, что находится на свободе

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Россиянка Анна Богачёва, о задержании которой правоохранительными органами Белоруссии сообщалось ранее, в разговоре с посольством России в Белоруссии сообщила, что находится на свободе.
Россиянка Богачёва сообщила, что находится на свободе
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

«Российская гражданка Анна Богачёва, о ситуации с задержанием которой правоохранительными органами Беларуси проинформировал ряд СМИ, в разговоре с сотрудником консульской службы посольства России в Республике Беларусь сообщила, что находится на свободе», — рассказали в посольстве.

Ранее в МИД России сообщили, что «ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Белоруссии гражданки России Анны Богачёвой находится во внимании консульского отдела посольства России в Республике Беларусь».

В феврале 2018 года Анна Богачёва попала под санкции Соединённых Штатов по делу о «вмешательстве» в выборы.

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