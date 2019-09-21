На Украине пятилетнему мальчику прислали повестку из военкомата

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На Украине пятилетнему мальчику в Киевской области прислали повестку из военкомата для постановки на учёт, сообщает «СТРАНА.ua».
На Украине пятилетнему мальчику прислали повестку из военкомата
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«Тот случай, когда no comments… Пришла повестка моему сыну, и всё бы ничего, но ему пять лет», — цитирует издание Екатерину Михальчук, мать мальчика.

В сообщении говорится, что ребёнок должен явиться в сельсовет села Гребёнки и встать на учёт в местном призывном пункте.

Кроме того, «Украина.ру» пишет, что позднее в сельсовете принесли извинения за ошибку, объяснив это тем, что в списке населения год рождения мальчика был указан неправильно.

В декабре 2017 года три ученика младших классов в Уссурийске получили письменные вызовы в военкомат для постановки на первоначальный воинский учёт.

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