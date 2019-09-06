В Молдавии заявили об опасениях прекращения транзита газа через Украину
- РИА Новости
«Существует риск того, что с 1 января 2020 года Республика Молдова может остаться без российского газа, если Украина запретит его транзит через свою территорию», — цитирует её ТАСС.
Санду отметила, что молдавское правительство занимается проработкой технических решений для выхода из подобной ситуации. Этот вопрос обсуждается в том числе с ЕС, добавила она.
Ранее в Министерстве энергетики Украины заявили о готовности Киева к переговорам по транзиту газа с Россией и Евросоюзом в сентябре.