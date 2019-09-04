В Киеве готовы к переговорам по газу с Россией и ЕС в сентябре
- РИА Новости
Как отмечается, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 3 сентября провёл телефонный разговор с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
«В ходе беседы стороны отметили, что сотрудничество в сфере энергетики должно оставаться одним из приоритетов отношений Украины и ЕС», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Указывается, что в ходе беседы с украинской стороны была отмечена «готовность продолжить трёхсторонние газовые переговоры в ближайшее время».
«Украинская делегация, которую я возглавлю, готова принять участие в трёхсторонних газовых переговорах уже в этом месяце», — приводятся слова Оржеля.
Ранее Алексей Оржель призвал приступить к переговорам с Россией по транзиту газа.
В конце августа глава Минэнерго России Александр Новак заявлял о готовности Москвы провести трёхсторонние переговоры о транзите газа в первой половине сентября.