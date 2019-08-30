Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
- РИА Новости
«У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16-го числа, или, может быть, в какие-то другие даты... Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано», — цитирует его Интерфакс.
Новак отметил, что Россия готова провести трёхстороннюю встречу в начале сентября.
«Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи», — уточнил он.
Ранее Новак заявил, что стороны рассматривают несколько дат для проведения трёхсторонней встречи по газу.
1 августа дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Шефчович направил России и Украине предложение о проведении встречи по условиям транзита газа 16 сентября.
В конце января эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News выразил мнение, что Киев не устроит краткосрочный газовый контракт с Москвой.