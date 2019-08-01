Источник: ЕС обсудит с Россией и Украиной контракт по транзиту газа

Еврокомиссия предложила России и Украине провести 16 сентября трёхсторонние министерские переговоры об условиях транзита газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трёхсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года», — заявил источник.

По его словам, основной темой на этих переговорах станет «предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на десять лет с начала 2020 года».

Ранее представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Москвой.