Источник: ЕС обсудит с Россией и Украиной контракт по транзиту газа
- РИА Новости
«Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трёхсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года», — заявил источник.
По его словам, основной темой на этих переговорах станет «предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на десять лет с начала 2020 года».
Ранее представитель украинского лидера Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.
Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Москвой.