На Украине заявили о планах возобновить переговоры с Россией по газу

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в беседе с «РБК-Украина» заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.

Он заявил, что «Газпром» и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, когда станут понятны украинская политическая палитра и новое правительство».

«Я думаю, что сейчас оно уже очевидно, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа», — сообщил Герус.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москве придётся заключить с Киевом новый договор на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Москвой.