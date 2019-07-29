На Украине заявили о планах возобновить переговоры с Россией по газу

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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в беседе с «РБК-Украина» заявил, что в ближайшее время будут возобновлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа.
На Украине заявили о планах возобновить переговоры с Россией по газу
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Он заявил, что «Газпром» и Россия были готовы возобновить переговоры после выборов, когда станут понятны украинская политическая палитра и новое правительство».

«Я думаю, что сейчас оно уже очевидно, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по транзиту и закупке газа», — сообщил Герус.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москве придётся заключить с Киевом новый договор на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Москвой.

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