Новак заявил, что Москва выступает за покупку Киевом газа напрямую
- Reuters
«Давайте подождём, когда у нас начнутся консультации — трёхсторонка, когда будет избрано новое правительство (Украины. — RT) и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно», — цитирует российского министра РИА Новости.
Он подчеркнул, что вопрос прямых покупок Украиной российского газа будет обсуждаться в ходе дальнейших трёхсторонних переговоров.
Ранее Новак сообщил, что украинской стороне было предложено продлить соглашение о транзите газа на действующих условиях, но реакции от Киева пока нет.