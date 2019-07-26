Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа

Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что украинской стороне было предложено продлить действующее соглашение о транзите газа на тех же условиях, но реакции от Киева пока нет.

«Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это», — цитирует министра РИА Новости.

По его словам, в случае внесения каких-либо корректировок в действующий контракт этот вопрос будет обсуждаться между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз».

Ранее «Нафтогаз» опроверг информацию о получении от российской стороны предложения о краткосрочном договоре на транзит газа в Европу после 2019 года.

При этом глава украинского государственного оператора газотранспортной системы Сергей Макогон сообщил, что ведутся переговоры о поставках в страну с 2020 года катарского газа через Трансбалканский газопровод.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москве придётся заключить с Киевом новый договор на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Россией.