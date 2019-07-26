Новак рассказал о предложении Украине по продлению транзита газа
- AFP
«Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это», — цитирует министра РИА Новости.
По его словам, в случае внесения каких-либо корректировок в действующий контракт этот вопрос будет обсуждаться между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз».
Ранее «Нафтогаз» опроверг информацию о получении от российской стороны предложения о краткосрочном договоре на транзит газа в Европу после 2019 года.
При этом глава украинского государственного оператора газотранспортной системы Сергей Макогон сообщил, что ведутся переговоры о поставках в страну с 2020 года катарского газа через Трансбалканский газопровод.
В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москве придётся заключить с Киевом новый договор на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».
Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News заявил, что Киев не устроит краткосрочный контракт с Россией.