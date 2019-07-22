Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года

Короткая ссылка
За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.
Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года
  • Reuters

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. 

Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

Большую часть газа Украина приобрела у компаний из Швейцарии, Германии, Венгрии, Польши и Австрии. 

22 июля стало известно, что в рамках подготовки к отопительному сезону Украина загрузила 100% мощностей для импорта газа. 

Также отмечается, что «Нафтогаз» стремится закачать в подземные хранилища газа на 2 млрд кубометров больше, чем обычно. Причина этого — возможная остановка Россией транзита газа в ЕС через Украину, которая усложнит будущий импорт газа из ЕС.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить