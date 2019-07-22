Украина потратила $800 млн на импорт газа с начала года

За январь — май 2019 года Украина потратила на импорт газа из-за границы $800,3 млн, приобретено 3,49 млрд кубометров.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Средняя стоимость 1000 кубометров импортного газа для Украины в мае 2019 года составила $205,3. За месяц она упала на 2,4%.

Большую часть газа Украина приобрела у компаний из Швейцарии, Германии, Венгрии, Польши и Австрии.

22 июля стало известно, что в рамках подготовки к отопительному сезону Украина загрузила 100% мощностей для импорта газа.

Также отмечается, что «Нафтогаз» стремится закачать в подземные хранилища газа на 2 млрд кубометров больше, чем обычно. Причина этого — возможная остановка Россией транзита газа в ЕС через Украину, которая усложнит будущий импорт газа из ЕС.

В январе замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко заявила, что Москва будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа из-за неготовности «Северного потока — 2».

Эксперт Станислав Митрахович в беседе с Nation News прокомментировал это заявление Бойко.