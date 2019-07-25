Украина планирует закупать катарский газ

Украина ведёт переговоры о поставках с 2020 года катарского газа через Трансбалканский газопровод. Об этом сообщил глава государственного оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

«Работаем над тем, чтобы уже с января можно было поставлять газ на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал он в Facebook.

Макогон отметил, что южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки, а каспийский газ «создаёт хорошую конкуренцию российскому».

По его словам, на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который способен перевозить более 210 тыс. кубов сжиженного газа.

О переговорах по поставкам газа из Катара говорил в 2018 году экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил данное заявление.