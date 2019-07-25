Украина планирует закупать катарский газ

Короткая ссылка
Украина ведёт переговоры о поставках с 2020 года катарского газа через Трансбалканский газопровод. Об этом сообщил глава государственного оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.
Украина планирует закупать катарский газ
  • РИА Новости

«Работаем над тем, чтобы уже с января можно было поставлять газ на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал он в Facebook.

Макогон отметил, что южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки, а каспийский газ «создаёт хорошую конкуренцию российскому». 

По его словам, на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который способен перевозить более 210 тыс. кубов сжиженного газа.

О переговорах по поставкам газа из Катара говорил в 2018 году экс-президент Украины Пётр Порошенко.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил данное заявление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить