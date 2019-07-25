Украина планирует закупать катарский газ
- РИА Новости
«Работаем над тем, чтобы уже с января можно было поставлять газ на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал он в Facebook.
Макогон отметил, что южноевропейские страны активно диверсифицируют поставки, а каспийский газ «создаёт хорошую конкуренцию российскому».
По его словам, на днях катарский газ впервые был доставлен на LNG-терминал в Грецию на судне класса Q-Flex, который способен перевозить более 210 тыс. кубов сжиженного газа.
О переговорах по поставкам газа из Катара говорил в 2018 году экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил данное заявление.