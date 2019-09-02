Глава Минэнерго Украины призвал начать переговоры по газу с Россией
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«Для нас приоритет — «Нафтогаз», анбандлинг, подписание соглашения на транзит газа… нам надо выходить в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной», — приводит РИА Новости слова министра.
Ранее вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве обсудил энергетическую независимость Киева.
При этом глава российского Минэнерго Александр Новак заявлял о готовности к переговорам о транзите газа с ЕС и Украиной в первой половине сентября.