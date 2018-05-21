Порошенко и Меркель обсудили Донбасс и «Северный поток — 2»
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«Собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и общие усилия для имплементации минских договорённостей. Стороны также обсудили вопросы безопасности, связанные со строительством «Северного потока — 2», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Меркель сообщила Порошенко об итогах переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.
Ранее Порошенко заявил, что главными целями строительства газопровода «Северный поток — 2» являются «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».