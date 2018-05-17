Эксперт назвал возможные причины забастовки на украинском металлургическом комбинате

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Анна Лушникова
Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT рассказал о возможных причинах забастовки, которая привела к остановке работы украинского металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог», являющегося одним из крупнейших подобных предприятий в стране.
Эксперт назвал возможные причины забастовки на украинском металлургическом комбинате

«На Украине есть как глобальные тренды экономики, которые сказываются на работе металлургической промышленности, так и точечные, конкретные проблемы, связанные с разделом собственности и с оплатой труда. Насчёт глобальных — крупнейшие предприятия Украины, которые обеспечивают экспорт, до сегодняшнего дня находятся в руках крупных олигархических структур, то есть без инвестиций и модернизаций», — сказал он.

По словам эксперта, проблемы в украинской промышленности начались после разрыва отношений с Россией.

«Можно было бы выйти на какую-то рентабельность, если бы у Украины сохранились хорошие отношения с Россией, потому что Россия поставляла относительно дешёвый газ. Так что без России такого рода предприятия на Украине обречены. Сейчас она всё больше превращается в аграрную страну. То есть все забастовки связаны с отсутствием сырья, невыгодностью производства и маленькой оплатой труда», — рассказал Суздальцев.

Ранее стало известно, что «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил работу из-за забастовки.

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