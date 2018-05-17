Один из крупнейших металлургических комбинатов Украины остановил работу

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Украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», являющийся одним из крупнейших подобных предприятий в стране, остановил работу из-за забастовки. Об этом сообщается на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины.
Один из крупнейших металлургических комбинатов Украины остановил работу
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  • © АрселорМіттал Кривий Ріг

Отмечается, что сотрудники отказались работать на неисправной технике, что парализовало деятельность всего предприятия, так как ни один локомотив не сдвинулся с меcта.

«Требование обеспечить безопасные условия труда на предприятии — одно из основных в коллективном трудовом споре с работодателем», — заявил глава первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт обслуживает всё производство — доставляет сырьё и вывозит готовую продукцию.

Ранее сообщалось, что горняки одной из шахт Волынской области Украины устроили забастовку и требуют погасить долги по зарплате.

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