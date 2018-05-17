Один из крупнейших металлургических комбинатов Украины остановил работу
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Отмечается, что сотрудники отказались работать на неисправной технике, что парализовало деятельность всего предприятия, так как ни один локомотив не сдвинулся с меcта.
«Требование обеспечить безопасные условия труда на предприятии — одно из основных в коллективном трудовом споре с работодателем», — заявил глава первичной ячейки Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.
Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт обслуживает всё производство — доставляет сырьё и вывозит готовую продукцию.
Ранее сообщалось, что горняки одной из шахт Волынской области Украины устроили забастовку и требуют погасить долги по зарплате.