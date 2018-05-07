В Волынской области Украины шахтёры начали забастовку

Горняки одной из шахт Волынской области Украины устроили забастовку и требуют погасить долги по зарплате. Об этом сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Горняки шахты №9 «Нововолынская» ГП «Волыньуголь» прекратили работу в первую смену и движутся от шахты в центр города, где находится управление объединения», — написал Волынец.

По его словам, шахтёрам не выплатили 80% зарплаты за март, а сотрудники непромышленной группы до сих пор не получили зарплату в полном объёме за февраль.