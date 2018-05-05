Лидеры Казахстана и Киргизии обсудили сотрудничество стран в рамках ЕАЭС

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков провели телефонный разговор и обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана.

«В ходе беседы президенты Казахстана и Кыргызстана обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ход реализации ранее достигнутых договорённостей на высшем уровне, а также взаимодействие сторон в рамках Евразийского экономического союза», — указывается в заявлении. 

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект временного соглашения по зоне свободной торговли между Евразийским экономическом союзом и Ираном.

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